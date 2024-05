Ulrike Koblmüller: Ein Herz für das gemeinsame Singen

Viele Gesangstalente hat Ulrike Koblmüller in Kirchberg ob der Donau bereits erlebt. Die 61-Jährige leitet seit 1986 die Chorgemeinschaft des kleinen Mühlviertler Ortes. Am 26. Mai um 15.30 Uhr dirigiert die Ottensheimerin, die bei der Fachstelle Kirchenmusik der Diözese arbeitet, gemeinsam mit Christoph Eidenberger bei „Singen mit Aussicht“ das offene Singen am 25 Meter hohen Kirchberger Aussichtsturm am Burgstall. Die Initiative des Oberösterreichischen Chorverbandes wurde –