Zwei Steyrer rufen dazu auf, wählen zu gehen

Es ist eine ungewöhnliche Kampagne, die die beiden Steyrer Peter Czermak und Hermann Proyer initiiert haben und aus Eigenmitteln und Spenden finanzieren: Sie rufen vor den bevorstehenden großen Wahlen – EU und Nationalrat – dazu auf, wählen zu gehen. Ihr Hauptaugenmerk haben sie jedoch auf die Nationalratswahl im Herbst gerichtet. Auf ihrer Homepage www.gscheitwaehlen.at fordern sie dazu auf, vor der Wahl in sich zu gehen und nachzudenken.

."Die Mehrheit der Österreicher wünscht sich eine ehrliche, faire, menschliche und zukunftsfähige Politik. Wir rufen auf, Parteien zu wählen, die das unterstützen", sagt Czermak. Umfragen würden zeigen, dass eine schwarz-blaue Bundesregierung mehrheitlich nicht gewünscht werde. Proyer: "Unsere Demokratie muss geschützt werden vor dem Machthunger jener, die nicht das Wohl unserer Mitbürger zum Ziel haben, sondern die Veränderungen unserer politischen Strukturen. Die Nähe zu Putin und dessen Vasallen wie Orban und Fico lässt vermuten, dass diese Vorbilder sind für ihre politischen Absichten."

Czermak und Proyer erinnern in diesem Zusammenhang an Ibiza, BVT-Skandal, Hypo-Alpe-Adria oder die versprochene Patientenmilliarde. Auf ihrer Website listen sie Negativbeispiele schwarz-blauer Politik mittels Zeitungsberichten auf. Kampagnenziel sei es, Schwarz-, Blau- und Nichtwähler mit den Fragen "Wollt ihr das wirklich wieder? Ist das gut für dich? Für uns?" zur Überprüfung ihrer Wahlentscheidung zu bewegen. www.gscheitwaehlen.at wird in den kommenden Wochen österreichweit präsentiert.

