"Wenn ein Kandidat gehen muss, ist das wie Schlussmachen"

Das Prinzip ist relativ einfach. Vier Herausforderer messen sich wochentags um 19.35 Uhr beim Privatsender Servus TV in fünf Wissensgebieten mit dem amtierenden Champion. Der Sieger spielt in der nächsten Sendung erneut um 5000 Euro. Am 19. Oktober 2015 wurde erstmals bei "Quizmaster" um die Wette geraten, morgen (Mittwoch) feiert man die 2000. Folge des Quotenbringers.