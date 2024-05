Streit in Linzer Lokal eskalierte: 29-Jähriger stach mit Schere auf Gegner ein

Ein Streit mit einem Landsmann (29) hat für eine 53-jährigen Nordmazedonier am Feiertag im Krankenhaus geendet: Die beiden Männer waren gegen 14:45 Uhr in einem Lokal auf der Wiener Straße in Linz aneinander geraten. Die Hintergründe der Auseinandersetzung waren am Dienstag noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Disput eskalierte soweit, dass der Jüngere seinem Gegner mit einer Schere mindestens einmal in den Rücken stach.

Der 53-Jährige wurde vor Ort von Rettungskräften versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Sein Zustand wurde am Dienstag als stabil beschrieben, eine Einvernahme sei bereits möglich gewesen, teilte die Polizei auf OÖN-Anfrage mit.

Täter festgenommen

Der Täter wurde nach kurzer Flucht festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum Linz gebracht. Er gab an, der 53-Jährige habe ihn mit einem Messer attackieren wollen, weshalb er zur Schere gegriffen und zugestochen habe. Die Tatwaffe wurde sichergestellt, die Ermittlungen der Kripo laufen. Die Staatsanwaltschaft ordnete Anzeige auf freiem Fuß an, teilte die Polizei am Dienstagnachmittag mit.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.