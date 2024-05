Brand im Ortszentrum von Gallneukirchen

Aus bislang ungeklärter Ursache brach am Montag kurz vor 10 Uhr im gartenhüttenähnlichen Anbau im dicht verbauten Innenhof einer Wohngebäudeanlage ein Brand aus. Der sich rasch ausbreitende Brand wurde in der Folge von den Bewohnern erst bemerkt, als der FI-Schalter im Gebäude fiel. Ein Nachbar versuchte per Feuerlöscher den Brand einzudämmen, der Mann hatte aber keine Chance. Schließlich löschte die eintreffende Feuerwehr den in Vollbrand stehenden Anbau.

Durch die enorme Hitzeentwicklung zerbarsten mehrere Fenster im Innenhof. Ein Teil der Gebäudefassade wurde beschädigt. 4 Hausbewohner mussten zur Abklärung einer eventuellen Rauchgasvergiftung durch die Rettung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache sind in vollem Gange.

