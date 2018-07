"Ein Nervenkitzel ist das schon da oben": Neuer Baumwipfelpfad wurde eröffnet

GMUNDEN. Der Besucheransturm hielt sich am Wochenende temperaturbedingt noch in Grenzen.

Spektakuläre Aussicht vom neuen Aussichtsturm auf dem Grünberg Bild: Hörmandinger

Es war noch nicht der Riesenansturm, aber den Verantwortlichen war das an den ersten Tagen ganz recht. Nach der Eröffnung des Baumwipfelpfades auf dem Grünberg am Wochenende wurden in Gmundens neuer Attraktion an beiden Tagen jeweils Hunderte Besucher gezählt. Die ersten beiden – der Altmünsterer Frank Berganski und seine Tochter Selina – wurden von VP-Tourismusstadtrat Wolfgang Schlair mit Handschlag begrüßt und mit einem Essensgutschein für die Grünberg-Alm beschenkt.

"Die ersten Reaktionen der Besucher sind mehr als positiv", sagt Katharina Grabner von der Betreiberfirma Erlebnis Akademie AG. "Bis jetzt waren alle total begeistert."

Wobei die spektakuläre Aussicht, speziell vom 39 Meter hohen Aussichtsturm, bei manchen Besuchern auch ein mulmiges Gefühl auslöst. "Ich habe leichte Höhenangst", gesteht der Innviertler Franz Schrems (57). "Aber wenn du die Spirale nach oben wanderst, hast du genug Zeit, dich auf die Höhe einzustellen. Oben ist es dann schon ein Nervenkitzel. Aber das gehört ja dazu."

Der neue Baumwipfelpfad und der dazugehörige Aussichtsturm sind bis 30. September täglich zwischen 9.30 Uhr und 19 Uhr geöffnet. Die Zeiten sind an die Seilbahn gekoppelt, die von 9 Uhr bis 19.30 Uhr fährt. In die Winterpause geht der Baumwipfelpfad am 11. November. Doch die Verantwortlichen bei der Erlebnis Akademie haben bereits angedeutet, dass ihre Natur-Attraktion für Besucher auch im Winter reizvoll wäre. Es sei durchaus denkbar, dass der Baumwipfelpfad auch in den Weihnachtsferien geöffnet wird. Vorausgesetzt freilich, dass dann auch die landeseigene Grünbergseilbahn in Betrieb genommen wird.

