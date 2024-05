SUV fuhr E-Bike-Fahrer in Schwanenstadt an: Polizei bittet um Hinweise

Der Lenker dürfte das Stop-Schild an der Kreuzung missachtet haben. (Symbolbild)

Auf dem Weg zur Arbeit wurde ein 51-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck am frühen Mittwochmorgen von einem Pkw angefahren und verletzt. Der Mann war gegen 4:40 Uhr mit seinem E-Bike im Ortszentrum vom Schwanenstadt unterwegs, als es an der Kreuzung der B135 mit dem Stadtplatz zu dem Unfall kam. Der Lenker eines braun-goldenen SUVs dürfte laut Aussagen des Opfers eine Stop-Tafel missachtet haben, fuhr in die Kreuzung ein und erfasste den Radfahrer.

Laut Polizei fuhr der Unfalllenker danach weiter, ohne Daten mit dem Radfahrer auszutauschen. Trotz seiner Verletzungen radelte der 51-Jährige noch zu seiner Arbeitsstätte, wo er telefonisch die Polizei verständigte. Die Ermittlungen laufen. Die Polizeiinspektion Schwanenstadt bittet um Hinweise zum fahrerflüchtigen Lenker unter der Telefon-Nummer 059133 4172.

Lokalisierung: Zu dem Unfall kam es im Ortszentrum von Schwanenstadt

