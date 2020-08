Zwei Männer gingen in Mauthausen auf Diebestour

Ein Zeuge wurde gegen 3:45 Uhr in der Nacht auf Mittwoch auf zwei Männer aufmerksam, die im Ortsgebiet von Mauthausen (Bezirk Perg) eine Reihe kleinere Einbrüche verübten. Sie konnten auf zwei zuvor gestohlenen Fahrrädern flüchten. Nachdem er die Polizei verständigt hatte, stieg der Zeuge in seinen Pkw und verfolgte einen der beiden flüchtigen Diebe. Die Polizei konnte den 27-jährigen Arbeitslosen aus Rumänien wenig später stellen. Neben dem gestohlenen Fahrrad fanden die Beamten noch einen Reisekoffer gefüllt mit Werkzeug bei ihm. Der geschnappte mutmaßliche Dieb war dermaßen beeinträchtigt von Drogen, dass bei ihm vorerst keine Vernehmung durchgeführt werden konnte. Vom zweiten Mann fehlte jede Spur. Doch weil am Tatort weiteres Diebesgut und die Geldbörse des zweiten Täters samt Ausweise gefunden werden konnte, wurde auch der 18-jährige Arbeitslose ausfindig gemacht und festgenommen. Beide Männer zeigten sich teilweise geständig. Der 27-Jährige wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt eingeliefert. Beide Männer werden wegen mehrerer Strafrechtstatbestände, unter anderem des Besitzes von Suchtmitteln, bei der Staatsanwaltschaft Linz angezeigt.

