Russische Truppen stoßen Richtung Charkiw vor

Bild: HANDOUT (National Police of Ukraine)

Über eine neue russische Großoffensive bei Charkiw war bereits seit Wochen spekuliert worden. Gestern hat das ukrainische Verteidigungsministerium nun den Beginn einer Bodenoffensive bestätigt. Die russischen Streitkräfte hätten Freitagfrüh versucht, mithilfe gepanzerter Fahrzeuge die ukrainischen Verteidigungslinien zu durchbrechen, die Kämpfe würden andauern, teilte das Ministerium mit. Bislang seien die Angriffe allerdings abgewehrt worden. "Die Streitkräfte der Ukraine halten ihre Stellungen: Es ist kein Meter Boden verloren gegangen", versuchte auch der Gouverneur des Gebietes Charkiw, Ihor Synjehubow, die Lage schönzureden.

Die Grenzregion um die Großstadt Charkiw im Nordosten der Ukraine ist schon seit einigen Wochen unter verstärktem russischem Beschuss, Kiew befürchtete daher schon länger eine neue Offensive. Es gibt Berichte, dass die russischen Truppen dort mehrere Zehntausend Mann zusammengezogen haben. Für den Ernst der Lage spricht auch, dass das Verteidigungsministerium in Kiew sich dazu äußerte – nicht wie sonst der Generalstab.

Russland versuchte seit Beginn seiner Invasion im Februar 2022, die Grenzregion Charkiw zu erobern. Im Herbst 2022 musste sich seine Armee von dort zurückziehen. Doch wie überall an der Front sind es auch in dieser Region seit dem Scheitern der ukrainischen Gegenoffensive im Sommer 2023 die russischen Streitkräfte, die derzeit die Initiative haben.

Auch die Ukraine fliegt immer wieder Angriffe, zuletzt verstärkt auf Energieanlagen auf russischem Territorium. Damit zielt sie vor allem auf die Treibstoffversorgung der russischen Truppen. In der russischen Oblast Kaluga geriet einem Medienbericht zufolge nach einem ukrainischen Drohnenangriff am Freitag eine Ölraffinerie in Brand. Bei dem Brand seien drei Container mit Dieselkraftstoff und einer mit Heizöl zerstört worden.

Drohnenangriff auf Moskau

Auch die russische Hauptstadt gerät wieder ins Visier der ukrainischen Angriffe: Der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin teilte via Telegram mit, dass russische Flugabwehreinheiten eine Drohne südlich von Moskau abgefangen hätten.

