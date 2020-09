Stadt Perg stockte Kapazitäten für Krabbelstuben auf

In der Mittelschule Perg-Schulzentrum sowie im Kindergarten Haydnstraße wurden dafür in den Sommermonaten geeignete Räumlichkeiten adaptiert. In der Waidhoferstraße wurden die bestehenden Räumlichkeiten der Nachmittagsbetreuung umgebaut. Neben einem Gruppen- und Ruheraum wurden eine WC-Anlage und eine Küche errichtet. Außerdem wurde im Freien ein Spielplatz errichtet und mit neuen Spielgeräten ausgestattet. Im Kindergarten Haydnstraße wurden der bestehende Bewegungsraum in einen Gruppenraum und das ehemalige Büro zu einem Ruheraum umfunktioniert. Die alte WC-Anlage konnte ebenfalls saniert und auf "Krabbelstuben-Niveau" gebracht werden. "Die Kinder werden viel Spaß und Freude mit den neuen Räumlichkeiten haben", sagt Bürgermeister LAbg. Anton Froschauer (VP).

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Perg Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.