Arbeiter schnitt sich auf S10-Baustelle mit Motorsäge ins Bein

Blaulicht und Folgetonhorn am frühen Dienstagnachmittag in Freistadt: Auf einer Baustelle an der S10 kam es gegen 14 Uhr zu einem schweren Arbeitsunfall. Eine Unachtsamkeit hatte für einen 53-Jährigen gravierende Folgen. Der Kärntner war beim Schneiden von Brettern mit der Motorsäge abgerutscht und hatte sich dabei ins Bein geschnitten. Er wurde von Rettungskräften versorgt und dann in das Klinikum nach Freistadt gebracht, teilte die Polizei am Dienstagabend mit.

