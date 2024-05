Gratis-Bim in Linz: Eine gute Idee?

PRO

Belebte Innenstadt

Obwohl es kein neuer Versuch ist: Die Gratis-Straßenbahn an Samstagen hilft mit Sicherheit, die Menschen aus den vollen Einkaufszentren wieder in die Linzer Innenstadt zu locken. Immer wieder wird über Leerstände in der Landstraße berichtet, eine Gratisanbindung mit den Öffis an einkaufsstarken Samstagen könnte für einige Geschäfte nun doch wieder ein Argument sein, den Schritt in die Innenstadt zu wagen. Kurze Frequenzen, kaum Wartezeiten, ein schnelles Vorankommen – und selbst bei Regenwetter lockt man so die eifrigen Wochenend-Einkäufer zu einer Shoppingtour in die Stadt.

Man wird sehen, wie sich das Projekt bis Weihnachten entwickelt. Einen Versuch – wenn auch keinen neuen – ist es allemal wert.