Pro & Contra: Sind die Olympischen Spiele wirklich grün?

CONTRA

Grüner Anstrich

Nur halb so viele CO2-Emissionen zu verursachen wie bei den Spielen in London und Rio de Janeiro: Paris hat sich ein ambitioniertes Ziel gesetzt. Neben vielen lobenswerten Maßnahmen – wie etwa der Nutzung von Elektromobilität vor Ort – bleiben vor allem die vielen Reisetätigkeiten (mit dem Flugzeug) ein großer Schwachpunkt.

Was nicht vermieden werden kann, soll kompensiert werden: So wollen die Spiele ab 2030 sogar eine positive CO2-Bilanz aufweisen. Kompensationsmodelle sind aber umstritten, „klimapositive“ Großevents eine Mogelpackung. Wie auch die Olympischen Spiele können sie per se nicht als „grün“ gelten. Paris ist mit Sicherheit ein Vorbild, aber wenn es um die Klimakrise geht, braucht es Ehrlichkeit.