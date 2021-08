Autolenker halfen Motorradfahrer nach schwerem Sturz

Der 58-jährige Mühlviertler war im Gemeindegebiet von Unterweißenbach (Bezirk Freistadt) aus Unachtsamkeit von der Mühlviertler Alm Straße abgekommen. Auf Höhe der Ortschaft Weidenau krachte er gegen einen Kilometerpflock, überschlug sich und kam nach rund 20 Metern auf der abfallenden Straßenböschung zu liegen.

Gleich drei nachkommende Fahrzeuglenker zeichneten sich laut Polizei "durch ihre hervorragende Hilfsbereitschaft" aus. Ein 65-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt kam als Erster an der Unfallstelle vorbei, seine Beifahrerin bemerkte im letzten Moment, dass sich am Böschungsgrund jemand bewegt. Sie kehrten um, setzten die Rettungskette in Gang und verständigten auch den Sohn des Lenkers. Als Zweiter kam ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt dazu. Als ausgebildeter Sanitäter leistete er bis zum Eintreffen der Rettung Erste Hilfe. Danach folgte ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt und sicherte die Unfallstelle ab.

Der Verletzte wurde ins Kepler Uniklinikum geflogen. Die unaufgeregt agierenden Ersthelfer halfen noch bei der Bergung des Motorrades, ehe dieses von den Söhnen des Unfalllenkers abgeholt wurde, teilte die Polizei am Sonntagabend mit.