15-jähriger Mopedfahrer bei Unfall im Mühlviertel verletzt

Ein 32-jähriger Autofahrer dürfte den 15-Jährigen am Freitagmorgen im Gemeindegebiet von Bad Zell zu spät bemerkt haben, als er auf der Tragweiner Landesstraße Richtung Bad Zell unterwegs war.

Der Fahrer wollte links in die Lanzendorfer-Landstraße abbiegen und übersah den 15-jährigen Mopedfahrer aus dem Bezirk Perg. Das Auto prallte seitlich gegen das Moped und der 15-Jährige stürzte und verletzte sich. Er wurde in den Med Campus III nach Linz gebracht, teilte die Polizei am Nachmittag mit.