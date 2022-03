Pasching startet "Frühjahrsputz"

Das Projekt läuft bis 14. April, Sinn dahinter ist, die Bürger zu motivieren, achtlos weggeworfenen Müll im Gemeindegebiet zu sammeln.

Dafür können sich Interessierte im Rathaus während der Amtsstunden Sammelsäcke abholen. Dort liegt auch ein Ortsplan auf, der Auskunft über bereits gereinigte bzw. noch nicht besuchte Sammelgebiete gibt. Bereits vor dem Aktionsstart fleißig waren die Paschinger Schulen, sie waren schon in den vergangenen zwei Wochen in der Mission "Frühjahrsputz" unterwegs. "Nicht zuletzt die Pandemie hat uns gezeigt, wie wertvoll unsere Naherholungsräume sind. Von der gemeinsamen Landschaftssäuberungsaktion wird die Natur in Pasching enorm profitieren", ist Öfferlbauer überzeugt.