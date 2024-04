Blutspende-Aktion im OÖNachrichten-Forum

Alle 90 Sekunden wird in Österreich eine Blutspende benötigt. Das sind fast 1000 Blutkonserven am Tag. Unser Gesundheitssystem ist deshalb dringend auf Spenden angewiesen, der kleine Piks kann also Leben retten. Die OÖNachrichten organisieren deshalb auch heuer wieder gemeinsam mit dem Roten Kreuz eine Blutspendeaktion. Wer spenden möchte, kann das am 29. und 30. April von 9.30 bis 12 Uhr und von 12.30 bis 15 Uhr im Großen Saal des OÖNachrichten-Forums in den Promenaden Galerien. Blut spenden können alle gesunden Personen im Alter von 18 bis 70 Jahren im Abstand von acht Wochen. Spender müssen einen amtlichen Lichtbildausweis und, so vorhanden, ihren Blutspendeausweis mitbringen. Acht Wochen später erhalten Spender den Laborbefund zugeschickt, somit wird die Blutspende auch zu einer kleinen Gesundheitskontrolle.

