Kein "normales" Finanzjahr in Leonding

11,4 Millionen Euro hat die Stadt Leonding im vergangenen Jahr investiert. Für die Sanierung des Lehrschwimmbeckens in der Sporthalle Hart sowie den Bau der neuen Wasserrutsche fielen bereits im Jahr 2023 Kosten in Höhe von 660.000 Euro an, für die Errichtung der Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtung in Untergaumberg 400.000 Euro. Der Anschluss einiger Stadtteile an die Wasserversorgung nachdem in den dortigen Grundwasserbrunnen Verunreinigungen festgestellt wurden, kostete mehr als 1,2 Millionen Euro. Um diese Investitionen zu stemmen, war ein Darlehen von 5 Millionen Euro notwendig.

Positives Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Die laufende Geschäftstätigkeit brachte mit knapp 950.000 Euro ein positives Ergebnis. Bürgermeisterin Sabine Naderer-Jelinek (SP) sprach deshalb von einem "erfreulicheren Rechnungsabschluss als ursprünglich erwartet". Das Finanzjahr 2023 sei aber kein "normales" gewesen, denn Inflation und wirtschaftliche Rahmenbedingungen stellten Städte und Gemeinden bei der Planung von Projekten vor Herausforderungen.

