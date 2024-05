Pioniere im Dienst für andere: Diakoniewerk wird 150 Jahre

Der evangelische Pfarrer Ludwig Schwarz und seine Ehefrau Cècile waren dafür verantwortlich. 150 Jahre später gehört Vorständin Daniela Palk zum Führungsteam von rund 3800 Mitarbeitern mit einem sehr hohen Frauenanteil, die das Erbe hochhalten. Ein OÖN-Interview mit Palk über das, was war, was ist und was gut wäre, wenn es werden würde.

OÖN: Das Ehepaar Schwarz war 1874 davon überzeugt, dass der Glaube in tätiger Nächstenliebe seine wahre Gestalt gewinnt. Wie viel von diesem Urgedanken steckt heute noch im Diakoniewerk?

Daniela Palk: Die tätige Nächstenliebe ist unser Grundauftrag, der sich nie geändert hat. Dieser Auftrag kommt von den Menschen, die es aus unterschiedlichen Gründen nicht so leicht haben und an deren Seite wir stehen. Natürlich hängt die tätige Nächstenliebe immer davon ab, welche Nöte die Zeit mit sich bringt. In den Anfängen kümmerte sich das Diakoniewerk etwa stark um Waisenkinder, das gibt es heute so nicht mehr.

Was hat sich dann verändert?

In der Überzeugung, dass jeder Mensch Gaben hat und wir sowohl unseren Mitarbeitern wie den Personen, die wir betreuen, eine Verantwortung zutrauen, hat sich unsere Arbeit verändert. Wir sind als Gesellschaft kulturell und ethnisch bunter, wie wir auch säkularer sind als vor 150 Jahren. Am Grundauftrag des Diakoniewerks und am Menschenbild hat sich aber nichts geändert. Wir müssen das alles immer in die heutige Zeit übertragen.

Wie sehr wirkt sich eine unruhige und herausfordernde Zeit, wie wir sie erleben, auf das Diakoniewerk als Institution aus?

Die aktuelle Multi-Krisen-Situation ist nicht wegzudiskutieren. Wenn man aber 150 Jahre zurückschaut, sind unsere Vorfahren sicher teilweise in krisenhafteren Situationen gewesen und haben sie gemeistert. Das gibt einem auch Hoffnung. Wenn Sie auf die digitale Transformation ansprechen, dann ist unsere Arbeit letztlich eine ganz analoge.

Aber die Digitalisierung ist da.

Natürlich müssen wir uns damit auseinandersetzen, hält die Digitalisierung im Arbeitsalltag Einzug – von der elektronischen Dokumentation bis zur stärkeren Nutzung von künstlicher Intelligenz. Aber die eigentliche Zuwendung zum Menschen ist eine analoge Tätigkeit. Die Frage, wer ist mein Nächster, ist das, was unsere Arbeit ausmacht, und die ist modern, zeitgemäß und zukunftsfit wie eh und je. Diese Arbeit wird, so glaube ich, noch stark an Wert gewinnen.

Wie meinen Sie das?

Trotz aller Krisenhaftigkeit und Unterschiedlichkeit von Sichtweisen ist Begegnung nur im direkten Gespräch möglich, indem ich das Gegenüber spüre. Wir begleiten Menschen, die teilweise in existentiellen Situationen sind, Menschen im Alter, die sich fragen, wie nahe der Tod ihnen schon ist. Menschen mit Behinderung, die sich auf unterschiedlicher Ebene fragen, warum sie behindert sind. Es ist ein würdevoller Job, der hier geleistet wird. Es ist eine Würde, Menschen so begleiten zu dürfen.

Apropos Mitarbeiter: Wie setzt dem Diakoniewerk Fachkräftemangel und Personalknappheit zu?

In einer Branche, die zu mehr als 80 Prozent von persönlicher Dienstleistung lebt, erhöht das natürlich den Druck auf die Mitarbeiter. Es ist für keine Branche angenehm, wenn man Leistungen nicht aufrechterhalten kann, weil es zu wenige Mitarbeiter gibt. Aber in unserem Fall kommt noch das Wissen, was mit den Menschen ist, die in Wohneinrichtungen leben, wenn wir nicht da sind. Daher müssen wir uns auf Unternehmensseite wie auch auf politischer und gesellschaftlicher Ebene deutlich die Frage stellen, wie es uns gelingen kann, die notwendige soziale Arbeit noch einmal neu zu organisieren.

Was braucht es?

Zum einen glaube ich, dass wir uns stärker fragen müssen, ob sich die Menschen an die Angebote anpassen oder nicht mehr die Angebote an die Menschen angepasst werden müssen. Es wird aber auch um die Frage gehen, finden wir kleinteiligere, passgenauere Lösungen, die zu mehr Zufriedenheit bei den Klienten und auch bei den Mitarbeitern führen. Wir müssen dafür offen sein. Wir verstehen uns im Diakoniewerk schon als Pionier, obwohl wir groß und alt sind.

Woran machen Sie das fest?

Wir haben eine Pionier-DNA. Wir waren der erste diakonische Träger in Österreich, der vor fast 50 Jahren mit einer Ausbildung in der Behindertenarbeit begonnen hat. Wir haben dann auch rasch mit einer Altenarbeit-Ausbildung gestartet, haben ein Pflegeheimmodell umgesetzt, das gänzlich anders ist. Wir haben hochverantwortliche Menschen an den verschiedenen Standorten – und dort erlebt man das Diakoniewerk. Diese Mitarbeiter sichern unsere Qualität.

