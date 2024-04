Lokschuppm startet am 10. Mai in Konzertsaison

Nach mehreren ausverkauften Vorstellungen 2023 geht der Lokschuppm Mitte Mai in die neue Spielzeit. Los geht es am 10. Mai mit "Turtlenecks – OEM", die ihr Lokschuppm-Debüt geben und mit extravagantem Groove den Klang der goldenen 60er und 70er Jahre auf die Bühne bringen. Mit "Paddy Murphy" rocken am 14. Juni alte Bekannte den Schuppm. Die Irish Speed-Power-Folk-Rocker rund um Franz Höfler laden zur Celtic Rock Night an den Klauser Stausee.