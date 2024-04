Die österreichische Nation und ihre Menschen

Kennen Sie Volker Weihbold? Ihn vielleicht nicht, seine Geschichten in den OÖNachrichten gewiss. Weihbolds Bilder und ihre Sprache sind Teil der Identität dieser Zeitung und Dokumente oberösterreichischer Zeitgeschichte. Wäre er nicht hier geprägt worden, er würde anders auf das Land und seine Menschen schauen. Weihbold mag sie. Heute erzählt er uns von Amari und Olivia, die sich am "Mural Harbor", der Graffiti-Galerie am Linzer Hafen, kennen lernen.