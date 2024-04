Zimtwirbel ab Herbst wieder in Linz

Warteschlangen bis auf die Straße, leer geräumte Vitrinen schon am frühen Nachmittag und eine Produktion auf Anschlag: Dass seine Zimtschnecken so beliebt sein würden, hat selbst Gerhard Winkler überrascht. Zwar hat der große Hype im Laufe der Zeit auf ein gewisses Niveau eingependelt, die Nachfrage liegt aber immer noch weit über dem, was ursprünglich angenommen wurde. Am Samstag ist es mit dem Zimtwirbel aber vorerst vorbei, denn dann schließt die Bäckerei Winkler planmäßig ihren Pop-up-Store auf der Mozartkreuzung.

Mehr zum Thema: Begehrte Linzer Zimtschnecken: "Wir kommen gar nicht mit dem Produzieren nach

Im Herbst wirbelt es weiter

Doch ein Comeback scheint sicher. Aufgrund des großen Erfolgs ist Winkler derzeit auf der Suche nach neuen Standorten. "Es drängt sich fast auf, das fortzusetzen", sagt er im OÖN-Gespräch. Zimtschnecken könnte es dann nicht nur in der Innenstadt, sondern auch in anderen Linzer Stadtteilen geben. Im Herbst soll es soweit sein, mehr will Winkler noch nicht verraten. Am Konzept wird wenig verändert, es ist aber gut möglich, dass zu den acht Sorten noch weitere dazukommen.

Gerhard Winkler hat die Zimtschnecken nach Linz gebracht. Bild: VOLKER WEIHBOLD

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Christian Diabl Christian Diabl