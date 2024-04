Puchenau: Einbrecher zündeten Rauchbomben in Jugendzentrum

Gegen 6 Uhr wurde die Feuerwehr Puchenau zu einem Brandeinsatz in der Schulstraße alarmiert. "Als wir dort ankamen, haben wir bereits gesehen, dass es aus dem Keller stark herausgeraucht hat", sagt Einsatzleiter Patrick Voit im Gespräch mit den OÖNachrichten. Direkt über dem Keller, der als Jugendzentrum benutzt wird, befindet sich der Kindergarten in Puchenau. "Wir sind dann mit mehreren Atemschutztrupps in das Gebäude. Es gab auch ganz auffällige Einbruchsspuren", so der Einsatzleiter. Der oder die Einbrecher dürften sich in der Nacht gewaltsam Zutritt zu dem Jugendgebäude verschafft haben, danach zündeten sie dort mehrere Rauchbomben. "Für mich hat das wie Bengalen ausgehen", sagt Voit.

Kindergartenbetrieb nicht gestört

Gegen 7 Uhr konnte das Gebäude wieder von der Feuerwehr freigegeben werden. "Die Kinder haben lediglich noch ein paar Feuerwehrautos gesehen, ansonsten haben sie von dem Einsatz nichts mitbekommen und können heute normal den Kindergarten besuchen", sagt Voit.

Die Feuerwehr Puchenau war mit 29 Personen im Einsatz, unterstützt wurde sie dabei von einem Atemschutztrupp der Feuerwehr Ottensheim.

Autor Norbert König-Felleitner stellvertretender Ressortleiter Online-Redaktion Norbert König-Felleitner