Mengerstraße: Ruf nach Widmung für Universität

Hier soll ein Wohnbau entstehen. Die andere Hälfte soll, sofern es grünes Licht für die Umwidmung gibt, in städtischen Besitz übergehen. Dort ist ein Park geplant. Kritik an dem Vorhaben kommt unter anderem vom Naturschutz und den Grünen.

Nun meldet sich JKU-Rektor Meinhard Lukas zu Wort: "Wir als Universität mischen uns nicht in die Frage ein, ob umgewidmet wird oder nicht. Aber für den Fall, dass umgewidmet wird, plädieren wir dafür, dass das Grundstück die Sonderwidmung Universität bekommt." Vor dem Hintergrund, dass die neue Technische Universität am JKU-Campus errichtet werden soll, werde Platz benötigt. Geht es nach Lukas, sollen die Stadt und das Land rund um den Campus ein Raumordnungsentwicklungskonzept erarbeiten, das die Fläche in der Mengerstraße einbezieht.

Planungsstadtrat Dietmar Prammer (SP) hält zu dem Grundstück in der Mengerstraße fest, dass man sich dort bereits im Verfahren befinde, dieses werde nicht auf Zuruf gestoppt. Sollte die Uni Interesse an dem Areal haben, müsse sie mit der Eigentümerin Kontakt aufnehmen. VP-Gemeinderat Michael Rosenmayr fordert von Prammer indes eine offene Kommunikation bezüglich Planungsstand und Zeitplan des Projektvorhabens ein.