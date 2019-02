Hier is(s)t ’s wirklich gut: Viele Köche neu prämiert

LINZ. Der neue Gourmetführer Falstaff 2019 ist da: Die Auf- und Absteiger in der Gastrobranche im Großraum Linz

Erich Lukas büßte einen Punkt ein, ist aber immer noch der beste Koch in Linz. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Feinschmecker warten bereits gespannt, wie die Zeugnisverteilung im Gourmetreich ausfällt. Gestern war es so weit. Falstaff, der Gabeln verteilt, eröffnete den Bewertungsreigen.

Erich Lukas ist nach wie vor der beste Koch in Linz, obwohl er eine Abstufung hinnehmen musste. Seine "Verdi" büßte einen Punkt ein und hält nun 94 von 100 möglichen. Damit ist auch die vierte Gabel weg. Lukas nimmt’s gelassen. "Es ist immer ein Auf und Ab. Wenn’s nur ein Punkt ist, nehme ich es nicht tragisch", sagt der Spitzenkoch.

Mit unveränderten 93 Punkten folgt Georg Essig vom "Essig’s" auf Rang zwei mit ebenfalls drei Gabeln. Die bodenständigere "Verdi Einkehr" von Erich Lukas hat in Linz die Bronzemedaille mit 92 Punkten. Auch hier fiel ein Punkt weg. Über Rang vier in Linz darf sich Andreas Mair vom "Kleinen Griechen" in der Altstadt freuen. Das Minilokal hat zwei Gabeln mit unveränderten 89 Punkten und ist seit Jahren in den Gourmeträngen. Nummer fünf im Großraum und knapp dahinter mit 88 Punkten rangiert Manuel Grabner vom "Holzpoldl" in Lichtenberg. Ebenso viel errang Christian Göttfried vom gleichnamigen Lokal in der Linzer Altstadt. Die neue "Bergdiele" von Oliver Rechberger in Leonding liegt mit 87 Punkten knapp dahinter.

Kliemstein bester Aufsteiger

Bester Aufsteiger in Linz ist Michael A. Müller mit seinem "Kliemstein" im Salzamt . Der Verfechter einer "Habsburg-Küche" von Spanien bis Österreich darf sich über zwei Punkte plus auf 88 freuen. Ebenfalls zwei Punkte auf nunmehr 86 gewann das Herberstein, was das Altstadt-Restaurant von einer auf zwei Gabeln hob. Ebenfalls aufgestiegen ist die "Spitzwirtin" Renate Stain in Alkoven. Sie schaffte ein Plus von zwei auf 81 Punkte, was den Ein-Gabel-Rang brachte, dessen Grenze bei 80 Punkten liegt. Auch das "Nepomuk" von Thomas Huber in St. Florian (das sich mittags als "Pizzeria Palermo" tarnt) darf sich künftig mit 86 statt 85 Punkten schmücken, was sich in zwei statt einer Gabel niederschlägt.

Einen kleinen Dämpfer müssen die "jungen Wilden" vom Muto in der Linzer Altstadt hinnehmen. Sie rutschten von 85 auf 84 Punkte ab, was eine der zwei Gabeln kostete. Glück im Unglück hatte das Restaurant im Schloss Traun. Es verlor zwei Punkte auf 80, hält aber haarscharf die Gabel. Für die "Donauwirtinnen" und das "Il Teatro" in Linz ist die Gabel weiter weg denn je. Beide wurden mit 78 Punkten um einen Punkt weniger bewertet.

Bewährte Genießer-Lokale

Koch Andreas Mühlberger, auch aus dem früheren „La Cave“ bekannt, kassierte erneut mit seinem Urbanides 86 Punkte und zwei Gabeln. Das gilt auch für das Pöstlingbergschlössl und den Weindlhof in Mauthausen. Nur knapp dahinter mit 85 Punkten liegen das Rossbarth in Linz, das Anton und das Pianino. Im Ein-Gabel-Rang rangieren in Linz by Preslmayer, Schlossbrasserie, Casa Italiana, Steakhouse, Rauner, Promenadenhof und das Ängus sowie die Kanne in St. Florian, Reif in Alkoven und die Eidenberger Alm.

