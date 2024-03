FPÖ kritisiert geplante Umwidmung für PV-Anlage auf Feld

Skeptisch zeigt sich die Linzer FPÖ angesichts des vorgestellten Projekts einer Agri-PV Anlage im Linzer Süden. Wie berichtet, will ein Grundstückseigentümer auf einem rund 13 Hektar großen Areal südlich der Dallingerstraße und dem Gewerbegebiet Franzosenhausweg eine PV-Anlage errichten. Das Feld wird landwirtschaftlich genutzt und daran soll sich trotz PV-Paneele nichts ändern.

Mehr zum Thema: Pläne für PV-Projekt auf landwirtschaftlicher Fläche in Linz

Danner kritisiert, dass die Fläche Freiraum zwischen verbautem Gebiet und Aufenthalts- und Lebensraum von Wildtieren ist. „Dass in unmittelbarer Nähe zu dicht verbautem Gebiet erst recht weitere wichtige Grünflächen zweckentfremdet werden, ist befremdlich", sagt Danner. Im urbanen Raum sollten zuallererst Dächer, Parkplätze, Verkehrsränder, Straßen, also zubetonierte Flächen genutzt werden. In der angekündigten Mischnutzung sieht Danner ein "vorgeschobenes Verkaufsargument".



Linzer Entscheidung am 21. März

Der Gemeinderat wird in seiner Sitzung am 21. März über das Ansuchen entscheiden. Wie die FPÖ stimmt, lässt Danner offen. Er will sich zuerst ein umfassendes Bild verschaffen. "Lassen sich diese offensichtlichen Einwände nicht ausräumen, werden wir dieses Vorhaben nicht unterstützen“, sagt Danner. Das letzte Wort hat dann aber ohnehin das Land.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper