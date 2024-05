Festgenommen: Linzer (52) bedrohte Nachbarn und Polizisten

Am Donnerstag gegen 21.15 Uhr bedrohte ein 52-jähriger Linzer seine Nachbarn - wie es dazu kam, ist noch unklar. Dann verschanzte er sich in seiner Wohnung im Linzer Süden. Als die Polizei kam, drohte er auch den Beamten. Wenn sie nicht verschwinden, würde er mit einem Messer bewaffnet aus der Wohnung kommen.

Die Staatsanwaltschaft Linz ordnete die Festnahme des Mannes an. Die Polizisten - mehrere Streifen sowie die Schnelle Interventionsgruppe waren im Einsatz - öffneten die Tür mit einer Ramme und nahmen den 52-Jährigen fest. Der Mann, der augenscheinlich Drogen konsumiert hatte, wurde in die Justizanstalt Linz gebracht. In der Wohnung fanden die Beamten außerdem Cannabiskraut.

