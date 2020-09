Café als Ort der Kreativität

Philipp Kaufmann

Beenie all day, Hauptstraße

Für Philipp Kaufmann vom Beenie all day ist eines völlig klar: "Kaffee war und ist in Mode. Das Schöne ist, dass sich die Leute Zeit nehmen, es braucht aber eine neue Interpretation." Sprich unterschiedliche, internationale Zubereitungsarten, eine moderne Ausstattung und auch ein Essensangebot: "Das schafft Freude bei den Kunden." Was einen Kaffeehausbesuch ausmacht, sei einfach erklärt: "Das gesellige Genießen." Der Tag des Kaffees wird im Beenie all day heute groß gefeiert: einerseits mit Gutscheinen, andererseits mit der Aktion "Pay with your Art". Gäste können sich heute mit ihrer Kunst, sei es eine Zeichnung oder ein Gedicht, ihren Kaffee quasi verdienen: "Ein Café ist ja auch ein Ort, der inspirieren soll."