Botschafter-Gattin gratulierte Amitié

Ihr Mann, der französische Botschafter in Österreich, musste kurzfristig aufgrund einer Erkrankung absagen, aber Botschafter-Gattin Anne-Christine Pécout-Kuri ließ es sich nicht nehmen, am Donnerstagabend zum Fest des Sprachvereins Amitié France-Autriche nach Linz zu kommen. Anlass für das Fest im Café Frédéric am Hauptplatz war das 75-jährige Bestehen des Vereins.

Knapp 100 Personen folgten der Einladung von Amitié-Präsidentin Nathalie Pelé und ihrem Team, unter ihnen Ekkehard Redlhammer, französischer Honorarkonsul in Oberösterreich, die Linzer Gemeinderätin Anna Weghuber und Christiane Zojer, Präsidentin der Société France-Autriche Wels.

Laura Hurot und Mario Keszner hielten eine Hommage an den Verein in Wort und Bild, das Duo "À la Francaise" unterhielt musikalisch mit Chansons, erfolgreiche Französisch-Maturantinnen aus verschiedenen Schulen wurden geehrt und Ehrenpräsidentin Sylvia Kiehne erhielt aus den Händen der Botschafter-Gattin eine Ehrenurkunde für ihre 45-jährige Mitgliedschaft beim Verein.

