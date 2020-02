Aufregung um gefällte Bäume am Freinberg

So wurde die Befürchtung laut, dass hier gesunder Bestand entfernt wurde. "Wir fällen nur kranke oder beschädigte Bäume", heißt es dazu aus der zuständigen Abteilung des Linzer Magistrats. Am Margarethenweg seien eine Esche wegen Pilzbefall sowie mehrere Lärchen, die durch Käfer beschädigt wurden, entfernt worden, ebenso eine Hainbuche (Dürreschaden) und eine Buche. "Diese hat einen großen Astbruch gehabt, das obere Drittel des Stammes war gespalten, weshalb die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben war", so die Abteilung.

Es werde aufgrund der vorhandenen Schäden auch noch weitere Schlägerungen in diesem Gebiet geben, der gefällte Bestand werde im Sinne der Nachhaltigkeit wieder aufgeforstet.

