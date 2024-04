2 Tonnen schwere Spule stürzte in Linzer Firma auf Arbeiter (29)

Schwere Verletzungen an beiden Beinen zog sich ein 29-Jähriger am Mittwoch an seinem Arbeitsplatz in Linz zu: Der Mühlviertler hantierte auf dem Gelände einer Maschinenbaufirma mit einer sogenannten Rohrspule, als es gegen zehn Uhr zu dem folgenschweren Unfall kam. Die 2 Tonnen schwere Spule kippte um und stürzte aus nächster Nähe auf den Arbeiter, der darunter eingeklemmt wurde.

Arbeitskollegen eilten zu Hilfe und hoben die Rohrspule mittels Kran an. Der Mann zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er vom Notarzt versorgt und in ein Krankenhaus gebracht werden musste, teilte die Polizei am Mittwochnachmittag mit.

Erst in der Vorwoche war es in Linz zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen: In der voest war ein 51-Jähriger bei Verschiebearbeiten vom Trittbrett auf die Schienen gestürzt und mit den Beinen unter einen Waggon geraten. Dabei wurden ihm der linke Unterschenkel und der rechte Vorfuß abgetrennt. Der Mann konnte die Intensivstation mittlerweile verlassen.

