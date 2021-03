200.000 Euro für IT-Ausstattung in Linzer Schulen

Seit 2015 sei in die Modernisierung der IT-Infrastruktur der öffentlichen Linzer Pflichtschulen mehr als drei Millionen Euro investiert worden. Damit sei die Basis dafür gelegt worden, dass alle öffentlichen Pflichtschulen in der Stadt nun an der Bundes-Initiative „Digitale Schule“ teilnehmen können, erklärten Bürgermeister Klaus Luger (SP), Bildungsstadträtin Eva Schobesberger (Grüne) und Liegenschaftsreferentin Regina Fechter (SP) Montag Vormittag in einer gemeinsamen Pressekonferenz.

Ein Kernelement besagter Initiative ist die Ausstattung aller Schüler der fünften und sechsten Schulstufe mit mobilen Endgeräten ab dem Schuljahr 2021/2022. Und um das Projekt bestmöglich umsetzen zu können, nehme die Stadt nun weitere 200.000 Euro in die Hand, um auch die Klassenräume der Mittelschulen mit Laptops auszustatten und die WLAN-Infrastruktur auszubauen. „Durch die zeitgemäße Ausstattung unterstützten wir ganz konkret die Lehrer dabei, unseren Kindern digitale Kompetenzen bestmöglich vermitteln zu können“, sagt Schobesberger. Und Fechter verweist darauf, dass eine weitere Million Euro für Sanierungen in den Schulen vorgesehen sei.

Die Linzer ÖVP begrüßt in einer Aussendung die Ausstattung aller Klassen öffentlicher Mittelschulen mit jeweils einem Laptop. „Was aber möglichst rasch folgen sollte, ist die Ausstattung auch der Linzer Volksschulen mit Laptops, den nur so kann zeitgemäßer Unterricht auch für die Jüngsten in unserer Stadt stattfinden“, sagt VP-Klubchefin Elisabeth Manhal.