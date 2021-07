Kind wurde bei Wanderung von Schlange gebissen

Die Zwölfjährige war am Samstag gemeinsam mit ihren Eltern vom Feuerkogel in Richtung Rieder Hütte gewandert. Auf dem Rückweg fand das Mädchen eine etwa 30 Zentimeter lange, rot-braune Schlage mit schwarzem Muster auf dem Weg liegen und bückte sich nach dem Reptil. Da schnappe das Tier zu und biss das Kind in die linke Hand.

Gemeinsam schaffte es die Familie noch bis zu einem Gasthof am Feuerkogel Plateau, wo die Hüttenwirtin die Rettungskette in Gang setzte. Ein zufällig anwesendes Mitglied der Bergrettung leistete Erste Hilfe, bis die Crew des Notarzthubschraubers Martin 3 eintraf. Das Mädchen wurde zur weiteren Behandlung in das Allgemeine Krankenhaus nach Linz gebracht, teilte die Polizei am Abend mit. Weitere Details waren vorerst nicht bekannt.