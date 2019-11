Zweite Liga: Ried nach 3:1-Sieg punktegleich mit Tabellenführer Klagenfurt

Ried-Trainer Gerald Baumgartner verzichtete nach dem Cup-Aus unter der Woche gegen Erstligist St. Pölten in der Startelf weiterhin auf Innenverteidiger Kennedy Boateng, der noch immer nicht ganz fit ist. Für Balakiyem Takougnadi stand Mario Vojkovic in der Startelf.

Das Match startete ganz im Sinne der SV Ried. Bereits nach fünf Minuten schloß Julian Wießmeier eine Kombination, die von Marco Grüll mit einem sehenswerten Dribbling eingeleitet wurde, zum 1:0 ab. Für den deutschen Offensivspieler war es der dritte Treffer in Folge – nicht sein letzter an diesem Abend.

Anschließend fanden die Gäste aus dem Waldviertel besser ins Spiel, scheiterten aber bei einer guten Chance an Ried-Torhüter Johannes Kreidl. Die 3000 Zuschauer in der Josko-Arena mussten bei spätherbstlichen Temperaturen bis zur 35. Minute warten, ehe sie ein zweites Mal jubel durften. Thomas Reifeltshammer köpfte nach einer Ecke von Stefan Nutz aus Tor, den Abpraller verwandelte abermals Wießmeier zur 2:0-Führung.

Kurz vor der Pause scheiterten die Gäste erneut an Ried-Schlussmann Kreidl. Wenige Minuten nach dem Seitenwechsel war Kreidl jedoch bei einem von Constantin Reiner verursachten Foulelfmeter, den Ercan Kara verwandelte, chancenlos. Der Jubel beim SV Horn über den Treffer zum 1:2 währte aber nur kurz, denn praktisch im Gegenzug stellte Marco Grüll (53. Minute) mit einem platzierten Schuss ins linke Eck den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Damit war das Match mehr oder weniger gelaufen. Die Innviertler verwalteten den Vorsprung souverän.

Marco Grüll erzielte das 3:1 Bild: GEPA pictures/ Mathias Mandl

Mit dem sechsten Liga-Sieg in Serie zogen die Rieder mit Tabellenführer Austria Klagenfurt gleich. Die Kärntner konnten im Heimspiel mit dem Ausgleich in der 90. Minute gerade noch die erste Saisonniederlage abwenden.

"Ich fühle mich sehr gut derzeit. Kein Wunder, wenn man gewinnt und zwei Tore erzielt. Am wichtigsten ist aber, dass wir als Mannschaft die vergangenen Meisterschaftsspiele für uns entscheiden konnten. Wir haben einen guten Lauf und wollen in den verbleibenden drei Spielen im Herbst die maximale Punkteanzahl holen", sagte Julian Wießmeier nach dem Match. Der 26-Jährige erzielte in den vergangenen drei Spielen vier Treffer.

"Wir haben heute gegen eine spielstarke Mannschaft gewonnen, die uns vor allem läuferisch sehr viel abverlangt hat", sagte Ried-Trainer Gerald Baumgartner, der die Leistung der Klagenfurter lobte. "Sie bringen Woche für Woche ihre Leistung und punkten. Das verdient ein Kompliment."

Applaus erhielt Horn-Trainer Markus Karner nach dem Match im VIP-Club der SV Ried. "Ich wünsche der SV Ried den lang ersehnten Wiederaufstieg. Dieser Verein mit diesem Umfeld gehört in die Bundesliga", sagte Karner.

Video: Den Sieg feierte die Baumgartner-Elf nach Abpfiff ausgelassen mit den Fans.