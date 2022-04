Es ist in einer gewissen Art und Weise eine paradoxe Situation, in der sich die SV Guntamatic Ried befindet. Am Dienstagabend gelang der ersehnte Befreiungsschlag daheim gegen Admira Wacker wieder nicht. Eine 1:0-Führung durch Ante Bajic wurde in der 90. Minute nach einem Foul im Strafraum von Torhüter Samuel Sahin-Radlinger noch aus der Hand gegeben. Admira-Stürmer Mustapha glich per Elfmeter aus.