Österreichs U21-Nationalteam spielt wieder in Ried

Im November 2019 besiegte das österreichische U21-Nationalteam in der Josko-Arena in Ried den Kosovo mit 4:0. Das Besondere daran war vor allem die Kulisse. Mehr als 3000 Besucher waren im Stadion, zuletzt kamen so viele Zuschauer zu einem U21-Länderspiel 2013 gegen Spanien. Seither folgten – allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit – weitere Qualifikationsspiele gegen Andorra, Albanien und England in der Josko-Arena.

Beim Österreichischen Fußballbund setzt man auch in der Qualifikation für die U21-Europameisterschaft 2023 auf das Innviertel. Die ÖFB-Elf wird alle drei Heimspiele in diesem Kalenderjahr gegen Estland, Aserbaidschan und Kroatien in Ried absolvieren.

Das erste Spiel bestreitet die Mannschaft von Trainer Werner Gregoritsch am kommenden Dienstag, den 8. Juni, gegen Estland. Anstoß ist um 19.10 Uhr. "Für dieses Länderspiel sind maximal 2000 Zuschauer zugelassen. Bisher haben wir rund 700 Tickets verkauft", sagt SV-Ried-Marketingleiter Tim Entenfellner.

Für das Spiel gegen Estland sind die Osttribüne, die Südtribüne und der Nord-Sektor in der Josko-Arena geöffnet.

"Wegen der namentlichen Erfassung aufgrund der Corona-Richtlinien ersuchen wir die Zuschauer, sich die Tickets im Vorverkauf zu sichern. Es gibt aber auch noch Karten bei den Kassen vor dem Spiel", sagt Entenfellner. (tst)

Tickets (Vollpreis: zwölf Euro, Ermäßigt: sechs Euro) gibt es in der Geschäftsstelle der SV Ried oder online unter www.svried.at