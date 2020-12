Neues Klubheim für Stockschützen

ASPACH. Klubgebäude-Neubau beim UESV Wildenau: Der Eisschützenverein wurde 1972 gegründet, umfasst rund 100 Mitglieder und übt den Trainings-, Turnier- und Meisterschaftsbetrieb auf den Asphaltbahnen am Gelände neben dem Wildenauer Badesee aus – um auch zeitgemäße Räumlichkeiten zu schaffen, wird ein neues Klubgebäude in Form eines eingeschoßigen Zubaus an ein bestehendes Lagergebäude errichtet.

Die Fertigstellung ist für das erste Halbjahr 2021 geplant, die förderfähigen Investitionskosten betragen rund 93.000 Euro. An Eigenleistung durch den Verein sind 30.000 Euro veranschlagt.

