Maskierte Männer, ein einsamer Sieger und Läufer mit reichlich "Übergepäck"

GEINBERG. Therme Geinberg Lauf: Tobias Schreindl siegte mit knapp drei Minuten Vorsprung.

Voller Tatendrang: Die jüngsten Starter hatten eindeutig die meisten und lautstärksten „Fans“. Bild: Florian Ertl

Bunt. Laut. Schnell. Unterhaltsam. So war die 21. Auflage des Therme Geinberg Laufs. Und das nicht nur, weil der Hauptbewerb pünktlich zu Faschingsbeginn (11. November, 11.11 Uhr) gestartet wurde. Der Moderator und vereinzelt auch Läufer ließen sich zumindest in Bezug auf ihre Kleidung vom närrischen Treiben inspirieren (Foto Nummer vier). Ganz ohne Maskierung hatten die jüngsten Teilnehmer, die traditionell den Thermenlauf eröffnen, ihren Spaß. Lautstark und teils auch läuferisch von den Eltern unterstützt, liefen die Nachwuchssportler zur Höchstform auf. In zwei beherzten Rennen kämpften die jungen Athleten um jeden Zentimeter – und wurden am Ende vom Publikum im Zielbereich willkommen geheißen. Zwei erhielten noch eine zusätzliche Belohnung: Ihr Körpergewicht wurde mit Äpfeln der Firma Stroblobst aufgewogen.

Höher, schneller, weiter

Die Zeit zwischen den Läufen überbrückte der Moderator – er tauschte kurz vor dem Hauptbewerb Jeans, Pullover und Jacke gegen ein Clowns-Kostüm – mit allerhand Fakten zum Therme Geinberg Lauf: Die längste, jemals in Geinberg gemessene Schrittlänge, betrug 2,95 Meter, 44,71 km/h war die schnellste gemessene Geschwindigkeit. Aufs Tempo drückten auch die Damen, die um 10.20 Uhr auf die 5,3 Kilometer lange Strecke geschickt wurden. Als schnellste weibliche Teilnehmerin erreichte nach 21:42 Minuten Julia Ecker von der LAG Genböck Haus Ried das Ziel. Mit nur acht Sekunden "Verspätung" landete Irmi Schönhuber vom LG Mettenheim auf Rang zwei. Das Podest wurde von Eckers Vereinskollegin Marja-Liisa Aumüller (21:51 Minuten) komplettiert. Mit Monika Kubai (Union Wernstein) landete noch eine weitere Innviertlerin in den Top-Fünf. Bei den Männern setzte sich auf dieser Distanz mit Nachwuchsläufer Jakob Wakonig erneut ein LAG Ried-Athlet in 19:04 Minuten an die Spitze.

Die absolute Nummer eins

Über 10.000 Meter wurde die Startnummer eins (Foto Nummer zwei) ihrer Favoritenrolle vollauf gerecht: Der deutsche Marathonmeister Tobias Schreindl (LG Passau) dominierte das Rennen, überquerte nach 32:38 Minuten die Ziellinie und stand dort eine gefühlte Ewigkeit alleine. Erst knapp drei Minuten später (35:24) trudelte mit Marcus Reischauer der nächste Athlet im Ziel ein. Zur Freude des Publikums ein Innviertler. Auf Rang drei der Gesamtwertung landete mit Luca Bauer vom WSV Otterskirchen ein Jugendläufer (U20).

Zwei heimische Sieganwärter fehlten beim 21. Therme Geinberg Lauf (Medienpartner waren die OÖNachrichten): Vorjahressieger Gerdold Grubmüller vom TSV Mattighofen und Jürgen Aigner von der LAG Genböck Haus Ried. Letzter musste heuer krankheitsbedingt passen. Dafür kehrte mit Norbert Schiessl vom Veranstalterverein LC Geinberg ein Sportler ins Wettkampfgeschehen zurück. Der 47-Jährige absolvierte vor einigen Wochen als erster Österreicher das Goldsteig Ultrarace (661 Kilometer in 192 Stunden), gönnte sich und seinen Füßen anschließend eine Pause und schaltete bei seinem Heimrennen erstmals wieder in den Wettkampfmodus. Kämpfen musste beim Therme Geinberg Lauf auch Bacs Gabor (Foto Nummer sechs). Der Läufer aus Ort im Innkreis war mit "Übergepäck" unterwegs, schaffte es aber dennoch in einer respektablen Zeit ins Ziel. In ein paar Jahren ist der Nachwuchs dann vielleicht auf eigenen Beinen beim Therme Geinberg Lauf unterwegs ...

Die Ergebnisse

Klasse E männlich (580 Meter): 1. Philipp Konrad, Lauftreff NMS Munderfing (2:29 Minuten), 2. Paul Seifried, VS Geinberg (2:33), 3. Sebastian Gurtner, VS Geinberg (2:38);

Klasse E weiblich: 1. Stefanie Mair, SV Lengau (2:46), 2. Roslie Rausch-Schott, Union Suben (2:53), 3. Hannah Steininger (3:04);

D männl.: 1. Samuel Schlosser, VS Geinberg (2:09), 2. Hannes Schmalnauer, LG St. Wolfgang (2:10), 3. Valentin Riedl, LAG Genböck Haus Ried (2:14);

D weibl.: 1. Jana Pils, TV-Grein (2:11), 2. Sarah Seidl, DJK Pörndorf (2:19), 3. Flora Redhammer, LAG Ried (2:20);

C männl. (900 Meter): 1. Maximilian Konrad, NMS Munderfing (3:21), 2. Jonas Pieber, besserlaufen.at (3:29), 3. Tobias Mair, SV Lengau (3:30);

C weibl.: 1. Johanna Vogl, LAC Arnstorf (3:26), 2. Carina Amos, TSV Natternberg (3:37), 3. Emma Hartl, Lauftreff NMS Munderfing (3:47);

B männl.: 1. Jakob Grubmüller, SC Höhnhart (3:03), 2. David Vera Meza, Lauftreff NMS Munderfing (3:08), 3. Stefano Giglmayr, SV Lengau (3:09);

B weibl.: 1. Yaren Orbay, TSV Natternberg (3:26), 2. Sophie Riedl, LAG Ried (3:35), 3. Hanna Hubauer, NMS Geinberg (3:39);

A männl.: 1. Pascal Schön, SK Berchtesgaden (3:06), 2. Patrik Lachmayr, Schloss Neuhaus (5:45);

A weibl.: 1. Elena Trinks, LAG Ried (3:14), 2. Ronja Schaffner, TV-Grein (3:55), 3. Julia Königseder, DJK Laufwölfe Fürsteneck (4:12);

ABC männl. (5300 Meter): 1. Tobias Pieber, TSV Mattighofen (21:39), 2. Valentin Falkner, Ltrc Fraham (22:54), 3. Dominik Aigner, Schloss Neuhaus (25:05);

ABC weibl.: 1. Katarina Ziachehabi (26:20), 2. Sophie Pöschl (27:03), 3. Muriel-Alizee Optenhoevel, LG Stadtwerke München (27:10);

Jugend männl.: 1. Felix Steiner, IGLA long life (21:17), 2. Thomas Schneider (29:53), 3. Mahdi Mohammadi, Schloss Neuhaus (40:21);

Junioren männl.: 1. Jakob Wakonig, LAG Ried (19:04), 2. Lukas Blindauer, Arnstorfer LG (25:26), 3. Markus Keiblinger, Kaiserpower (25:51);

Junioren weibl.: 1. Monika Kubai, Union Wernstein (22:36), 2. Melanie Felixberger, Arnstorfer LG (27:27), 3. Jessica Ganschnigg, LC Saalfelden (45:21);

Männer: 1. Thomas Bscheidl, LG Passau (18:53), 2. Philipp Starkmann, URC Ried (19:24), 3. Marco Schmeizl, Nordicfreunde Hauzenberg (19:40), 4. Bernhard Breckner, TSV Mattighofen (19:45), 5. Josef Weidinger, Union Wernstein (21:13);

W20: 1. Julia Ecker, LAG Ried (Gesamtsiegerin in 21:42), 2. Marja-Liisa Aumüller, LAG Ried (21:51), 3. Victoria Laski (23:07);

W30: 1. Bernadette Schuiki (25:32), 2. Jacqueline Kreuzhuber, LG Innviertel (25:38), 3. Sandra Petermaier, LC Geinberg (27:48);

W35: 1. Kathrin Bründl, LG Passau (22:43), 2. Hannelore Truttenberger, LC Geinberg (23:39), 3. Sandra Fenzl, RK Julbach (24:50);

W40: 1. Irmi Schönhuber, LG Mettenheim (21:50), 2. Marion Krautloher, SVG Ruhstorf (22:00), 3. Rafaela Hubauer, LAG Ried (23:30);

W45: 1. Maria Neuländtner (27:33), 2. Monika Puttinger, LC Geinberg (28:40), 3. Judith Rausch-Schott, Union Suben (29:40);

W50: 1. Berti Maier, Union Suben (23:14), 2. Bettina Paternoster, SVG Ruhstorf (23:55), 3. Marianne Wallner, CLR Sauwald (27:05);

W55: 1. Sieglinde Flexeder, SVG Ruhstorf (24:42), 2. Susanne Breckner, TSV Mattighofen (26:09), 3. Christine Binder, LG Mettenheim (26:17);

W60: 1. Christine Sachs, LG Mettenheim (23:38), 2. Christine Moosantl, TSV Mattighofen (27:07), 3. Veronika Offenhuber, LG Innviertel (29:26);

W65: 1. Elfriede Reiter, ULF Mondsee (29:11), 2. Edith Grasmann, SVG Ruhstorf (30:04), 3. Margarete Voigt (31:47);

W70: 1. Anneliese Zweimüller, LAG Ried (36:26), 2. Elli Mai, LG Mettenheim (38:21), 3. Fini Traubenek, LAG Ried (38:55);

M20 (10.000 Meter): 1. Oliver Gerson, SVG Ruhstorf (37:12), 2. Lukas Oberhauser, CLR Sauwald (38:05), 3. Christoph Mühringer, CLR Sauwald (38:08);

M30: 1. Tobias Schreindl, LG Passau (Geamtsieger in 32:38); 2. Lukas Obersamer, Trumer Tri Team (37:05), 3. Christoph Unter, Union Suben (40:00);

M35: 1. Marcus Reischauer, Therme Geinberg (35:24), 2. Christian Doppler, LC MKW Hausruck (35:58), 3. Josef Mair, SV Lengau (36:31);

M40: 1. Robert Weidinger, CLR Sauwald (37:03), 2. Josef Hartl, TSV Mattighofen (37:20), 3. Markus Schmalnauer, LG St. Wolfgang (37:33);

M45: 1. Sascha Jäger, LG Passau (36:37), 2. Karl Wimmer, ATSV Braunau Triathlon (38:23), 3. Helmut Knuff, DJK Pörndorf (38:25);

M50: 1. Gerhard Zechleitner, LCAV Jodl packaging (37:11), 2. Gerhard Wörndl, Calouba Eltek-Thalgau (37:38), 3. Franz Gradinger, LC Geinberg (38:36);

M55: 1. Wolfgang Maier, Union Suben (41:09), 2. Georg Stifter, LVR Geiselhöring (41:23), 3. Max Schachl, SV Schildorn (41:43);

M60: 1. Ludwig Lang, SVG Ruhstorf (40:40), 2. Kurt Christoph, WSV Otterskirchen (42:14), 3. Johann Rohringer, LAG Ried (42:47);

M65: 1. Viktor Daudrich, SVG Ruhstorf (42:45), 2. Heinz Moosantl, TSV Mattighofen (46:16), 3. Lorenz Holzleithner, ULF Mondseeland (46:35);

M70: 1. Erhard Sprenzinger, SVG Ruhstorf (49:32), 2. Walter Schmidinger, Tri Team Wels (54:48), 3. Josef Baumgartner, SVG Ruhstorf (1:12,33 Stunden);

U20: 1. Luca Bauer, WSV Otterskirchen (35:58), 2. Alexander Krippner, CLR Sauwald (40:03), 3. Tobias Ziachehabi (55:37);

Damen: 1. Ursula Hauzenberger (45:23), 2. Inge Weithase, LC MKW Hausruck (46:45), 3. Elisabeth Reisinger (48:18), 4. Elisabeth Herzog, LC Saalfelden (48:29), 5. Eva Ziachehabi, X3-Team Austria (48:39);

