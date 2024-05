7 Tipps für einen Muttertag ohne Flieder und Maiglöckchen

Hier sind aber sieben perfekte "Ersatz"-Pflanzen – mit den wichtigsten Pflegetipps. 1. Hortensien: Die "ewige Muttertagsblume" bleibt unangefochten in der Beliebtheit an erster Stelle. Wieder gibt es viele neue Sorten, die besonders eindrucksvolle Blüten mit sich verändernden Blütenfarben aufweisen. "Magical" ist so eine Züchtung, die gerne im Halbschatten steht. Saure (Moorbeet-)Erde ist ideal, wenn man sie auspflanzt. Düngen im Frühjahr mit Moorbeetdünger. 2. Rosen: Ebenfalls ein