Aufsperren anstatt schließen: Neues Wirtshaus für Ried

RIED. Traditionsgasthaus in der Linzergasse in Ried erhält einen neuen Wirt, am 1. August wird dort der "Tiroler Bua" eröffnet.

Ab 1. August in Ried: "Tiroler Bua" - Wirt Johannes Gogl mit Kellnerin Yvonne Bild:

In Zeiten, in denen auch im Innviertel mehr Wirtshäuser zusperren als aufsperren, wagt sich der eingefleischte Tiroler Johannes Gogl an ein neues Abenteuer. Er eröffnet neben seinem Wirtshaus "Jagawirt" in Gobrechtsham ein weiteres Lokal in der Rieder Innenstadt.

Ab 1. August ist der 51-Jährige Gastwirt Chef im ehemaligen "Platzlwirt" in der Linzergasse. Sich auf seine Wurzeln besinnend, soll sein neues Wirtshaus mit dem bezeichnenden Namen "Da Tiroler Bua" Begegnungsstätte von Tiroler und Innviertler Küche sein. "Die Küchen aus Tirol und dem Innviertel sind sich ähnlich und passen daher gut zusammen, beide sind sehr durch Bayern geprägt", erzählt der Wirt von seinem Konzept bei dem er zwei Mal pro Woche in Ried und drei Mal in Gobrechtsham hinter dem Herd stehen will. "Das geht sich mit dem Dienstplan schön aus", ist der gebürtige Wörgler zuversichtlich.

Tiroler und Innviertler Küche

So wird man auf der Karte neben Zillertaler Krapfen, Hochzeitssuppe und Graukäse auch Zillertaler Blattln und auf speziellen Wunsch vieler Gäste auch Kasnocken und warmen Leberkäse finden. Neben dem vielfältigen Innviertler Getränkesortiment der Brauerei Ried wird das Angebot mit Tiroler Cola aus Brixlegg sowie dem berühmten Krautinger – ein spezieller Rübenschnaps aus Wildschönau – ergänzt.

Das Lokal, das im Eigentum der Brauerei Ried ist, wird derzeit umfassend generalsaniert. "Aktuell haben wir zwar noch eine wilde Baustelle, aber es wird sich bis zum 1. August ausgehen" ist Gogl für den Eröffnungstermin zuversichtlich. "Die Zusammenarbeit mit der Brauerei läuft spitze", ergänzt er. Gut 90 Sitzplätze sind im Innenraum geplant, nächstes Jahr soll auch der Gastgarten wieder betrieben werden.

Sonntag wird geöffnet

Öffnungszeiten des "Tiroler Bua" werden Donnerstag bis Montag sein, wobei Montag, Donnerstag und Freitag mittags Buffet angeboten wird. An Samstagen soll gebruncht werden. Abends und am Wochenende werden sowohl Tiroler als auch Innviertler Spezialitäten auf der Karte zu finden sein. "Sechs Leute sind wir im Team, die alle aus der Gastronomie kommen und sich engagiert um unsere Gäste kümmern werden" schließt er ab. Preislich will er das Wirtshaus im Rieder Mittelfeld ansiedeln.

Der Geschäftsführer der Brauerei Ried, Christian Aigner, blickt zuversichtlich nach vorn: "Die Investition in das Gebäude ist längerfristig zu sehen. Die Gaststube bleibt vom Charakter her gleich, auch das G´wölb bleibt erhalten. Neu gemacht werden die sanitären Anlagen."

Die Delikaterie kommt

Schmankerlhungrige in Ried sollten demnächst mit einem weiteren Delikatessengeschäft auf ihre Rechnung kommen. Am unteren Roßmarkt wird demnächst die "Delikaterie" eröffnen. Im Geschäft bzw. Lokal sollen Delikatessen, Getränke und Schmankerl angeboten und Geschenke verkauft werden.

