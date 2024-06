Buntes Braunau: Gut 80 Nationen leben in einer Stadt

Myanmar, Brasilien, Ukraine, Estland, Syrien, Finnland: Insgesamt 82 Nationen finden in der Bezirksstadt ein Zuhause. Mit mehr als 1400 sind Rumänen die größte Zuwanderer-Gruppe in Braunau. Platz zwei belegt Deutschland (1013) und Platz drei Serbien (658). Wie funktioniert das bunte Zusammenleben? Und was hat das Gewürz Zimt damit zu tun? Das Zimt ist eine Einrichtung der Stadt Braunau und steht für Zentrum für Interkulturalität, Miteinander und Teilhabe.