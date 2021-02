Ab Montag: Gratis-Tests bei rund 100 Apotheken in Oberösterreich

Bis Freitagnachmittag haben sich schon an die 40 Apotheken gemeldet, die bei den Gratis-Antigen-Schnelltests mitmachen wollen, berichtet Apothekerkammer-Oberösterreich-Präsident Thomas Veitschegger den OÖNachrichten: "Von Aigen bis Windischgarsten." Er rechnet damit, dass rund 100 und damit die Hälfte der 205 öffentlichen Apotheken von Beginn weg dabei sein werden.

Die Bundesregierung und die aus Oberösterreich stammende Apothekerkammer-Österreich-Präsidentin Ulrike Mursch-Edlmayr haben am Vormittag eine "Pilot-Phase" für die vom Bund finanzierten Gratis-Tests bei Apotheken angekündigt. Der Vollausbau werde bis Ende Februar dauern.

Welche Apotheken wirklich schon am Montag angerufen werden können, um einen Test, den man etwa für den Friseurbesuch braucht, zu machen, wird am Montag auf der Website der Apothekerkammer veröffentlicht. Veitschegger rechnet damit, dass sehr viele der rund 60 Apotheken, die bisher schon kostenpflichtige Tests anbieten, bei der für die Kunden nun kostenfreien Aktion mitmachen werden.

"Weiße Flecken" beseitigen

Ziel sei es, vor allem im ländlichen Raum "weiße Flecken" auf der Test-Landkarte zu beseitigen, meinte die Kammer-Präsidentin. Der Pensionistenverband Österreichs (PVÖ) und der Seniorenbund begrüßten diesen Schritt. "Die Gratis-Coronatests in den Apotheken helfen vor allem Seniorinnen und Senioren, wieder aktiver am öffentlichen Leben teilnehmen zu können. Ich bin froh, dass sich die vielen Gespräche und Verhandlungen bezahlt gemacht haben", zeigte sich Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec in einer Aussendung erfreut. Für die Zukunft könne sie sich auch Eintrittstests direkt bei den Dienstleistern vorstellen: "Das wäre noch effizienter und praxisnahe." Pensionistenverbands-Präsident Peter Kostelka gab zu bedenken, dass auf die oft nicht mehr mobilen Kunden von mobilen körpernahen Dienstleistern vergessen werde dürfen. Bei Hausbesuchen der Dienstleister "muss es möglich sein, dass Selbsttests anerkannt werden", verlangte Kostelka.

Video: Die Pressekonferenz mit Anschober und Schramböck

