Neue Teststation im Linzer Süden

Wie die Stadt Linz am Freitagnachmittag in einer Aussendung mitteilte, steht ab Dienstag, 16. Februar, ein vierter Standort im Linzer Süden zur Verfügung. Grund ist die gestiegene Nachfrage durch die ab Montag geltenden Eintrittstests bei körpernahen Dienstleistern.

Seit vergangener Woche stehen landesweit 45 Stationen zur Verfügung. Das Land Oberösterreich kündigte an, zusätzliche Teststraßen einzurichten. "In Oberösterreich bieten wir 210.000 Tests pro Woche an, das ist mehr als etwa in der Stadt Wien angeboten wird", so Landeshauptmann Thomas Stelzer.

Lesen Sie auch: