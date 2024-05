Gewerkschaft vida: Spitals-Betriebsrat tritt bei Chef-Wahl gegen Eisenbahner an

Wer wird Vorsitzender der Verkehrs- und Dienstleistungsgewerkschaft vida in Oberösterreich? Das wird nächsten Mittwoch in Linz entschieden. Helmut Woisetschläger tritt nach zwölf Jahren nicht mehr an, weil er nächstes Jahr in Pension geht. Die vida wurde 2006 gegründet, seither gab es nur Eisenbahner als Vorsitzende – vor Woisetschläger war es sechs Jahre der spätere SP-Landesrat Reinhold Entholzer gewesen.