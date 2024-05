Österreich hat genug Gas für nächsten Winter, aber danach drohen Engpässe

Österreichs Gasspeicher sind derzeit mit 73 Terawattstunden (TWh) sehr gut gefüllt. Zu Beginn des nächsten Winters dürften sie so gut wie voll sein mit bis zu 97 TWh. Die komfortable Situation ist dem milden Winter, der Rezession und hoher Stromproduktion aus Wasserkraft geschuldet.

"Die Gasversorgung für nächsten Winter ist gesichert", sagte Bernhard Painz, Vorstand des Markt- und Netzmanagers AGGM (Austrian Gas Grid Management), bei einer Pressekonferenz am Freitag in Linz. Das sei aber kein Ruhekissen, erklärten Painz und Wirtschaftskammer-Oberösterreich-Präsidentin Doris Hummer.

Im Gegenteil, Hummer warnte vor einem "erneuten Energiepreisschock". Der Grund: Ende dieses Jahres läuft der Gastransitvertrag Russlands mit der Ukraine aus. Es gibt derzeit keine Anzeichen, dass sich das noch ändert. Österreich hat im Vorjahr immer noch rund zwei Drittel des importierten Gases aus Russland bekommen. Die Politik müsste "intensiv verhandeln und nicht bis auf den letzten Moment warten". Man höre diesbezüglich aber nichts von der Bundesregierung, so Hummer. Sie befürchtet, dass die "Märkte wieder verrücktspielen werden".

Gas ist in Europa zwar nicht mehr so enorm teuer wie 2022, aber noch um 50 Prozent teurer als im langjährigen Schnitt und fünf Mal so teuer wie in den USA. Es brauche eine neue Importstrategie und einen Ausbau der Kapazitäten, um Gas aus Deutschland und Italien einzuführen, forderten Hummer und Erich Frommwald, Obmann der Sparte Industrie.

Deutschland soll geklagt werden

Painz verlangte die "rasche Umsetzung" des Ausbaus der Gasleitung im Mühlviertel (WAG), nachdem die Regierung nach langem Tauziehen grünes Licht für die Finanzierung gegeben habe.

Hummer drängt den Bund auch, ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland anzustrengen – wegen der deutschen Gasspeicherumlage, die Exporte nach Österreich verteuert.

Frommwald fordert "mehr nationale Erdgasproduktion". Das sei finanziell, strategisch und klimapolitisch wichtig. Die Genehmigung solcher Projekte solle sachlich geprüft werden, und es brauche rasche Entscheidungen.

Mehr zum Thema Wirtschaft Gazprom verzeichnet für 2023 Milliardenverlust MOSKAU. Unter dem Eindruck des Angriffskriegs gegen die Ukraine hat der russische Energiekonzern Gazprom im vergangenen Jahr erstmals seit fast ... Gazprom verzeichnet für 2023 Milliardenverlust

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zens Redakteur Wirtschaft Alexander Zens

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.