Laute Rufe nach neuen Teststationen

22 Gemeinden gibt es im Bezirk Linz-Land, mit Leonding und Neuhofen sind aber nur zwei davon mit kostenlosen Corona-Dauerteststationen ausgestattet. Sehr zum Unmut einiger Bürgermeister, die jetzt für ihre Gemeinden auch so ein Angebot einfordern.

Einer davon ist der Ennser Bürgermeister Franz Stefan Karlinger (SP), der kritisiert, dass die bestehenden Teststationen für viele Menschen aus der Region wegen den kilometerlangen Anfahrtswegen völlig unattraktiv seien. „Da darf man sich nicht wundern, wenn das Angebot zu wenig angenommen wird. Die Dauerteststraßen müssen zu den Menschen kommen und nicht umgekehrt.“ Karlinger sieht den Krisenstab des Landes OÖ gefordert, schnell ein flächendeckendes Testnetz und damit eine Station in Enns zu schaffen.

Eine solche wäre aus mehrerer Hinsicht dringend nötig: Einerseits für die Lehrer und Pädagogen aus dem Kinderbetreuungsbereich, die sich regelmäßigen Tests unterziehen müssen, in unmittelbarer Nähe aber kein passendes Testangebot vorfinden. Andererseits auch für jene Menschen, die künftig, wie angekündigt, einen negativen Test beim Besuch eines körpernahen Dienstleisters (z.B. Frisör) vorweisen müssen.

Der Ennser Bürgermeister kündigt bereits im Vorfeld einer Entscheidung des Landes Unterstützung an: „Es wäre für uns selbstverständlich, dass wir an mehreren Tagen pro Woche die Stadthalle kostenlos zur Verfügung stellen, auch das notwendige Verwaltungspersonal würde von uns auf unsere Kosten bereitgestellt werden.“ Neben der Bezirkshauptmannschaft Linz-Land und Gesundheitsstadträtin Christine Haberlander (VP), habe sich die Gemeinde nun auch direkt an den Krisenstab mit ihrem Anliegen gewandt, so Karlinger. Er hofft auf eine schnelle Zustimmung.

„Belastung minimieren“

Eine schnelle Entscheidung über neue Teststandorte fordert auch sein Trauner Amtskollege Rudolf Scharinger (SP) vom Land ein. Er hält mit der Kritik an den angekündigten neuen Maßnahmen nicht hinter dem Berg: „Eintrittstests für körpernahe Dienstleister sind für mich absolut nicht nachvollziehbar und eine nicht durchdachte Maßnahme, deren Sinnhaftigkeit ich massiv in Frage stelle.“ Viele Frage seien ungeklärt, sagt Scharinger, um sie gleich darauf aufzuzählen: Offen sei, wie ältere Menschen, die nicht mehr so mobil sind, zu den Teststationen kommen sollen. Ebenso wie die Frage, ob es überhaupt ausreichend Testmöglichkeiten in unmittelbarer Umgebung gibt. Oder ob die Öffnungszeiten der Teststandorte für jene Berufsgruppen, die regelmäßig getestet werden, passend sind.

Scharinger will mit seiner Forderung nun versuchen diese unnötige Belastung durch einen fehlenden Teststandort in der Stadt zu minimieren. „Es muss eine leichte Erreichbarkeit für alle Bürger gewährleistet werden. Die Stadt Traun verfügt über passende Räumlichkeiten und stellt sich, unter gewissen Rahmenbedingungen, als Teststandort selbstverständlich zur Verfügung.“