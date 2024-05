"Dancing Stars": Hans Bürger gibt um 17.30 Uhr live eine Erklärung ab

"Heute war die Hölle los, das können Sie mir glauben. Aber mehr darf ich nicht sagen, ich habe ja ein absolutes Interviewverbot", sagt ORF-Redakteur Hans Bürger aus Linz. Nachdem gestern kolportiert worden war, dass der 61-Jährige am ORF-Format "Dancing Stars" mitwirken werde, gingen die Wogen hoch.

Bürger, der erst vor wenige Monaten rüde als Kommentator bei der ZiB ab- und zum Service- und Livestylemagazin "Studio 2" versetzt worden war, solle durch diese Meldung von hausinternen Gegenspielern "lächerlich gemacht werden".

Stellungnahme "in eigenen Worten"

Nachdem die Angelegenheit medial aus dem Ruder gelaufen war, soll der Journalist mit Sprachverbot gegenüber anderen Medien heute um 17.30 Uhr vor laufenden Kameras "eine Stellungnahme" abgeben.

Und zwar in der Richtung, dass "sowohl Teilnahme als auch Vertragsverhandlungen noch offen" seien, heißt es informell vom ORF. Bürger, so hört man, wolle aber "in eigenen Worten" argumentieren.

Hans Bürger, so ist aus sicherer Quelle zu erfahren, war tatsächlich im Jänner für die Tanzshow angefragt worden, hat aber abgesagt. Dies deshalb, um in einem Superwahljahr nicht völlig zum "Hanswurst" abgestempelt zu werden.

