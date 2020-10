Droht rote Ampel? "Ereignisse haben sich überschlagen"

Weil die Corona-Infektionen in den Bezirken Rohrbach und Wels-Stadt in den vergangenen sieben Tagen eklatant in die Höhe geschnellt sind, droht dort die Schaltung der Ampel auf Rot. Die Corona-Kommission des Bundes entscheidet heute darüber. "Sicher ist es aber noch nicht", sagt Jakob Hochgerner, Oberösterreich-Mitglied der Kommission.

128 neue Fälle binnen sieben Tagen waren es bis gestern Mittag in Wels, 89 in Rohrbach. Auch Schärding weist mit 70 Neuinfektionen im selben Zeitraum stark steigende Zahlen auf. In Linz waren es 136. Landesweit waren gestern 1505 Menschen mit dem Virus infiziert.

Der Welser Bürgermeister Andreas Rabl (FP) geht dennoch nicht davon aus, dass am Freitag die Corona-Ampel rot aufleuchtet, für den Fall der Fälle bereitet man sich aber darauf vor. Ziel ist vor allem, die gefährdetste Gruppe, die älteren Menschen, noch stärker zu schützen. Heute sollen die Maßnahmen mit dem Krisenstab des Landes abgesprochen werden. Für Rot spricht der Anstieg der Fälle. "Die Zahl der Infizierten ist aber nur ein Faktor von vielen", betont Rabl. "Wir liegen gut beim Contact Tracing, die meisten Fälle sind Clustern zuzuordnen und es gibt auch ausreichend Spitalskapazitäten.". Neben dem Cluster im Seniorenheim Neustadt mit 26 betroffenen Bewohnern und 13 Mitarbeitern gibt es derzeit zahlreiche Fallhäufungen innerhalb von Familien. Aus Sicht von Rabl sind auch keine Kindergarten- und Schulschließungen notwendig, "weil wir in diesem Bereich kaum Fälle haben."

"Höchstens zehn Personen"

"Kein Grund zur Panik", sagt Rohrbachs Bezirkshauptfrau Wilbirg Mitterlehner (ÖVP). Die notwendigen Maßnahmen würden vom Landeskrisenstab gemeinsam mit dem Bund festgelegt. "Wir geben Verhaltensempfehlungen in Abstimmung mit den Vereins-Obleuten und Bürgermeistern", sagt Mitterlehner. Besonders wichtig sei es, das Versammlungsverbot einzuhalten: "Aber auch im privaten Bereich ist Zurückhaltung geboten, höchstens zehn Personen sind erlaubt."

Ausgangspunkt der steigenden Infektionszahlen sei der Westen des Bezirks gewesen. Es gebe aber keine Clusterbildungen. Eine "Musikprobe" sei betroffen gewesen. Auch in den Schulen gebe es nur Einzelfälle. Ein Hotspot sei, wie berichtet, ausgerechnet das kleinste Altersheim im Bezirk Rohrbach – jenes in Aigen-Schlägl. Dort seien Mitte vergangener Woche drei Bewohner und zwei Bedienstete positiv getestet worden. Für sie gilt ein zehntägiges Besuchsverbot, sie wurden von den übrigen Bewohnern isoliert. Generell gelte in dem betroffenen Altersheim eine Anmeldepflicht für Besuche.

"Die Ereignisse haben sich überschlagen", sagt die Bezirkschefin: "Wir waren zuerst auf Grün, und dann plötzlich auf Orange." Viele Familien seien betroffen. Gesamtstand der Infizierten im Bezirk Rohrbach: aktuell 111. Manche Gemeindevertreter sind angesichts der Lage "sehr besorgt", andere blieben gelassen. ("Es ist halt so.")

Die Wahrscheinlichkeit, auf Rot geschaltet zu werden, sei groß, "wenn man bedenkt, dass wir gemeinsam mit Wels-Stadt, gemessen an der Bevölkerungszahl, im Spitzenfeld liegen und die Zahl der Infizierten bei uns kontinuierlich gestiegen ist."

Ausreichend Intensivbetten

"Das Maßnahmen-Repertoire ist schon jetzt weitgehend ausgeschöpft", sagt Hochgerner. Auch bei einer Schaltung auf Rot könne man "Bildungs- und Arbeitswelt nicht noch weiter einschränken."

Sperrstunde schon am Nachmittag? Maskenpflicht auch auf den Straßen? Dazu bedürfe es entsprechender Verordnungen, "über die man zumindest nachdenken kann." Entscheidend bei der Risikobewertung sei das Alter der Betroffenen: "Wir müssen jedenfalls darauf achten, dass überall genügend Intensivbetten zur Verfügung stehen."

Die Corona-Schutzmaske gehört mittlerweile zum Schulalltag. Bild: colourbox

„Ein roter Bezirk heißt ja nicht gleich rote Schule“

„Ein roter Bezirk heißt ja nicht gleich rote Schule“, sagt Elisabeth Seiche von der Bildungsdirektion Oberösterreich. Die Schulen hätten ja eine eigene Regelung für die Ampelschaltung: „Wir haben auch in orangen Bezirken noch gelbe Schulen.“ Falls aber die Bezirke Rohrbach und Wels-Stadt auf Rot geschaltet würden, wäre auch in den Schulen dieser beiden Bezirke eine Schaltung auf Orange möglich.

Aktuell sind nur die Schulen in fünf Bezirken inklusive der Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen auf Grün: Perg, Steyr-Stadt und Steyr-Land, Kirchdorf und Eferding. Alle übrigen sind gelb.

Orange Ampel würde für Volksschulen und Unterstufen bedeuten: Keine Schulveranstaltungen, keine schulfremden Personen, kein Singen in geschlossenen Räumen, Lehrerkonferenzen müssen online stattfinden.

Für Oberstufen: Distance Learning, einzelne Gruppen können schulautonom weiter unterrichtet werden. Auf welche Farbe die Ampeln für die Schulen geschaltet werden, wird bis Freitagvormittag entschieden.

„Die Ampelschaltung an den Schulen obliegt dem Bildungsministerium“, sagt Jakob Hochgerner, Vertreter Oberösterreichs in der Corona-Kommission des Bundes. Dabei gehe es um die Frage: „Haben wir an einer bestimmten Schule eine Lage, die es erfordert, zur Prävention andere Regeln vorzugeben als im öffentlichen Bereich?“

Grundsätzlich habe die Erhaltung des Schulbetriebs Priorität. Eine automatische Gleichschaltung gemeinsam mit der Ampel des Gesundheitsministeriums sei deshalb nicht angedacht.

