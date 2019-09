"Noch heute denke ich jedes Mal daran, wenn ich in dieses Haus komme. Diesen Tag werde ich mein Leben lang nie vergessen." Als die Zeitungsausträgerin Brigitte Röckendorfer vor einem Jahr gegen fünf Uhr morgens die Zeitung vor die Wohnungstüren eines Welser Hochhauses legte, bemerkte sie Rauch und alarmierte die Feuerwehr. Ihr beherztes Eingreifen rettete vielen Bewohnern das Leben.

Tag der Zeitungszusteller

Die rund 1250 Zusteller der OÖNachrichten erleben auf ihren Dienstwegen von A wie Adlwang bis Z wie Zwettl allerlei. Diese Woche wurde der internationale Tag der Zeitungszusteller gefeiert. Grund genug, ihre frühmorgendliche Arbeit im Hintergrund in den Fokus zu rücken.

Lebensretterin Röckendorfer Bild: Lauber

Ähnlich wie Röckendorfer erging es Christian Nimmervoll im April des heurigen Jahres. Er entdeckte einen Brand in einem Einfamilienhaus. Mit Schreien und Klopfen versuchte er, die Bewohner zu wecken. Ohne Erfolg. Die alarmierte Feuerwehr gab wenig später Entwarnung: Das Wohnhaus stand leer.

Solche Situationen blieben Ann-Sophie Meisriemler bis dato erspart. Sie schloss ihre Lehre als Haarstylistin ab und trägt seit einem Jahr Zeitungen aus. Auf die Idee, als Zeitungskurier zu arbeiten, kam Ann-Sophie durch ihre Mutter. "Meine Mama und ich gehen die Routen gemeinsam und teilen zusammen die Zeitungen aus", sagt die 19-Jährige.

Der Wert der Kleinigkeiten

Seit 19 Jahren trägt Anton Berlesreiter die OÖN aus. An die Anfänge erinnert sich der 63-Jährige gerne: "Der Chef der Zustellfirma kam zu mir in die Videothek und suchte einen seiner Austräger." Berlesreiter kam mit dem Vorgesetzten ins Gespräch und begann wenige Tage später mit dem Austragen von Zeitungen. Er schätzt die Kleinigkeiten: das frühmorgendliche Erwachen der Natur und die Aufmerksamkeiten, die ihm Abonnenten auf der Türschwelle hinterlassen. "Das Stiegensteigen an der frischen Luft ist mein Sport."

