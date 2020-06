"Die Freiwilligen sind das Herzstück des Roten Kreuzes"

Die Zahl der Corona-Infektionen im Land sinkt, die Angst vor einer zweiten Welle bleibt. Angesichts der Entwicklungen in anderen Ländern geht auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) von einer zweiten Corona-Phase aus. Das Rote Kreuz Oberösterreich (RK OÖ) ist gewappnet.

"Kaum ein Jahr war so herausfordernd, wie es 2020 gewesen ist. Und auch noch sein wird, denn das Virus mutiert ja bekanntermaßen", sagte RK-Präsident Walter Aichinger bei der gestrigen Präsentation der Jahresbilanz von 2019. Sollten die Infektionszahlen wieder steigen, könnte die Hilfe innerhalb weniger Stunden anrollen. Auch dank der mehr als 22.000 Freiwilligen im Land.

Stets einsatzbereit

Corona-Drive-ins, die Gesundheitshotline 1450 oder die mobilen Probenabnahmeteams, während der Corona-Phase kamen für das oberösterreichische Rote Kreuz viele Tätigkeitsbereiche dazu. Mehr als 26.000 Proben wurden zwischen Mitte März und Mitte Mai von den 14 mobilen Abnahmeteams und in den 15 Drive-ins abgenommen. Knapp 400 RK-Helfer widmeten sich in der Hochphase der Bekämpfung des Virus. Ohne sich mit Corona zu infizieren.

"Aktuell haben wir unsere Hilfe dem geringen Bedarf angepasst. Doch wenn es zu einer zweiten Welle kommen sollte, dann können wir die Zahl der Drive-ins und mobilen Teams jederzeit problemlos erhöhen. Auch mithilfe unserer Ehrenamtlichen, sie sind immerhin das Herzstück unserer Hilfsorganisation", sagt Präsident Walter Aichinger. "Mit ihrer Unterstützung können wir noch schneller reagieren. Ohne ihr tägliches Engagement würden auch die Kosten für unser System massiv ansteigen."

Antikörper-Präparate

Neben der Testung übernimmt das Rote Kreuz auch die Entwicklung von Antikörper-Präparaten. 80 Arzneien würden derzeit in der RK-Blutzentrale lagern. Für schwer Coronaerkrankte sind sie die Rettung. Die Antikörper werden aus dem Blutplasma von geheilten Patienten extrahiert und an Krankenhäuser geliefert.

"Aktuell gibt es zum Glück nur wenig Bedarf, doch wir können die Produktion in der Blutzentrale jederzeit erhöhen. Mehr als 300 spendewillige Geheilte haben sich schon bei uns gemeldet", sagt Erich Haneschläger, RK-Landesgeschäftsleiter. "Die Hilfsbereitschaft ist während der Coronakrise wirklich enorm gestiegen. Im ersten Halbjahr haben sich 500 zusätzliche Helfer gemeldet." Dass das Rote Kreuz auch abseits der Coronakrise auf die tatkräftige Unterstützung der Ehrenamtlichen zählen kann, zeigt sich auch in der Bilanz des Vorjahres. Rund 3,1 Millionen freiwillige Stunden leisteten die 22.000 Ehrenamtlichen im Vorjahr, den Großteil davon im Rettungsdienst. Knapp 40 Prozent aller Rettungs- und Krankentransporte werden von freiwilligen Helfern abgewickelt.

Beinahe komplett von Ehrenamtlichen betrieben werden Dienste wie Essen auf Rädern, Betreutes Reisen oder der Besuchsdienst. Mehr als 460.00 Stunden waren die Helfer 2019 hier im Einsatz, besuchten Alte und Kranke und leisteten so ihren Beitrag im Kampf gegen die soziale Vereinsamung. Und der Bedarf an Hilfe steigt, vor zwei Jahren wurden noch 430.000 Stunden geleistet. Auch die Hilfsbereitschaft in der Zivilbevölkerung steigt an, rund 42.700 Teilnehmer absolvierten im vergangenen Jahr einen Erste-Hilfe-Kurs, ein neuer Rekord. "80 Prozent der Unfälle passieren im eigenen Umfeld. Jeder muss Erste Hilfe leisten können. Zwar passiert in den meisten Fällen nichts, aber im Ernstfall zählt jeder Handgriff", sagt Haneschläger. (mis)

Ehrenamtliche leisten ihren wichtigen Beitrag

3.100.000 Stunden ehrenamtliche Arbeit leisteten die knapp 22.000 Freiwilligen im Vorjahr beim Roten Kreuz, den Großteil davon im Rettungsdienst. Etwa 40 Prozent aller Rettungs- und Krankentransporte werden hierzulande von Freiwilligen erbracht.

5300 Ehrenamtliche helfen bei den sozialen Diensten des Roten Kreuzes mit; ohne ihre tägliches Engagement wären Hilfeleistungen wie Essen auf Rädern, der Besuchsdienst oder das betreute Reisen nicht mehr möglich.

42.700 Teilnehmer absolvierten im vergangenen Jahr privat oder bei Schulungen am Arbeitsplatz einen Erste-Hilfe-Kurs, ein Zuwachs von 4000 Teilnehmern im Vergleich zu 2018 und ein neuer Rekordwert.

